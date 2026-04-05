Documentaire

Aux petites heures du 31 août 1997, la France, et bientôt le monde entier, sont réveillés par une nouvelle brutale : Diana, princesse de Galles, est morte. Au cœur de la nuit, elle a été victime d’un accident de voiture en plein Paris ! La Mercedes noire où elle avait pris place avec son compagno n du moment, le milliardaire égyptien Dodi Al – Fayed, leur garde du corps, Trevor Rees – Jones, et le chauffeur, Henri Paul, a heurté de plein fouet le treizième pilier du tunnel du pont de l’Alma. Dodi Al – Fayed et Henri Paul ont été tués sur le coup ; Trevor Rees – Jones est grièvement blessé. Diana, transportée d’urgence à l’hôpital de la Salpêtrière, décède quelques heures après le choc des suites de ses blessures.

L’événement est considérable, plein de résonnances politiques et diplomatiques…Et l’émotion est planétaire. Chacun cherche à en savoir davantage. A qui appartenait la voiture ? Vers où fonçait – elle ainsi ? Les paparazzis qui poursuivaient le couple vedette de cet été 1997 sont aussitôt montrés du doigt. Puis la rumeur enfle : et s’il ne s’agissait pas vraiment d’un accident ? En quelques jours, ce qui se met en place ce sont les éléments d’une énigme propre à enflammer les imaginations.

L’HEURE H revient sur les circonstances de cette mort ultra – médiatisée, à l’image de la vie de la princesse de Galles, qui a fait la Une de la presse britannique et mondiale pendant seize ans. Du conte de fée truqué à l’accident banal en apparence, de sa rencontre avec Dodi Al – Fayed à cette tragique journée du samedi 30 août 1997,

L’HEURE H égraine en détail les moments – clefs de cet événement en s’appuyant sur de précieux témoignages et sur une narration forte et rythmée

Ecrit par Franck Ferrand et Camille Ménager

Réalisé par Camille Ménager et Nicolas Druet