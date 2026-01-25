Dans cet ultime volet consacré à la paysannerie française de 1789 à nos jours, Fabien Conord décrit la révolution agricole des années 1950, lancée par le plan Marshall au lendemain de la guerre de 1939-1945. Un véritable tournant qui transforme définitivement le monde rural : sa façon de travailler au quotidien grâce aux tracteurs et à la moissonneuse-batteuse, ses terres remembrées, sa démographie… jusqu’à sa sociologie. Tant et si bien qu’avec le temps, le monde agricole doit faire face à une crise d’identité. Dans la société française, le paysan devient ultra-minoritaire et laisse la place à l’exploitant agricole, voire à l’agromanager.