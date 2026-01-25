Ressources Dans la même catégorie

Documentaire L’Afrique au Front : les soldats méconnus de 1914-1918 Pendant la Première Guerre mondiale, l’armée française, en manque de soldats, a enrôlé 134 000 Africains. Ce film retrace...

Podcast Et si on arrêtait avec le mythe des Trente Glorieuses ? Non, ce n’était pas mieux pendant les Trente Glorieuses. L’historien Vincent Martigny appelle à sortir de ce passé fantasmé...

Documentaire Comment l’invention de la boussole a changé le monde De la Chine antique à la navigation moderne, la boussole a contribué à façonner le monde dans lequel nous...

Documentaire La création de l’Etat d’Israël et la première guerre israélo-arabe 1948-1949 Sur la côte sud-est de la Méditerranné se trouve la région historique de la Palestine. Aujourd’hui, elle comprend Israël,...

Podcast La guerre d’Indochine Franck Ferrand a choisi de rouvrir le dossier de la guerre d’Indochine, en compagnie de Patrice Gélinet. Dans son...

Documentaire L’autre rêve de martin Luther King 2 juillet 1964. Après un combat qui a rythmé sa vie pendant plus de dix ans, le révérend Martin...

Documentaire François Mitterrand, une autre vie possible Trente ans après la disparition de François Mitterrand, ce film dresse un portrait littéraire tout en archives, écrit et...

Documentaire Faux et usage d’un faux antisémite C’est un texte à l’origine de nombreuses théories complotistes. Bien que son caractère factice ait été prouvé il y a...

Documentaire Les soldats allemands de Churchill \r

Les soldats allemands de Winston Churchill ont joué un rôle clé dans certains des événements les plus importants de...

Documentaire Sur le pied de guerre – L’opération sous fausse bannière d’Hitler Afin de gagner du territoire, Adolf Hitler doit convaincre le monde que son attaque de la Pologne est justifiée....

Documentaire Naufrage du Lusitania en 1915 Retour sur une véritable tragédie, le naufrage du Lusitania. Ce paquebot unique en son genre qui a coulé au...

Documentaire Haig contre Ludendorff L’offensive allemande lors de la bataille de la Somme en mars 1918 fut la dernière grande contre-attaque menée par...

Documentaire Les Waffen SS Corps d’élite de la garde rapprochée d’Hitler, impitoyables défenseurs de leur Führer, fidèles d’entre les fidèles du régime Nazi,...

Documentaire La grande histoire de la Seconde Guerre Mondiale – 13 – Premières victoires alliées Ces trois derniers mois de 1942 constituent vraiment un tournant dans l’histoire de la Seconde Guerre Mondiale.La Seconde Guerre...

Documentaire Dieppe 1942 : le plus grand raid de la Seconde Guerre mondiale Le raid de Dieppe ou opération Jubilee fut une bataille réalisée par les Alliés en France occupée, menée le...

Documentaire France – Algérie : un passé douloureux qui ressurgit En février 2017, peu avant son élection, Emmanuel Macron se mettait à dos la communauté pied-noir pour avoir comparé...

Documentaire L’armée japonaise des cyclistes L’armée japonaise des cyclistes était une unité de l’armée impériale japonaise qui a été créée en 1944 pendant la...