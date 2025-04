Conférence

La performance sportive englobe les qualités musculaires, énergétiques, psychologiques, la maîtrise de la technique gestuelle et l’équipement sportif utilisé. Ce dernier occupe une part croissante de la performance sportive profitant des avancées scientifiques dans des domaines variés comme la science des matériaux, la simulation et les modèles mathématiques et, enfin, la biomécanique. Cette dernière permet de comprendre les propriétés mécaniques et musculaires du corps humain, ainsi que les interactions avec le milieu dans lequel il évolue ; les interactions entre un sportif, son équipement et le milieu environnant sont nombreuses. Les apports de la biomécanique dans l’optimisation des équipements sportifs sont illustrés par le ski alpin, la course trail ou le cyclisme.

Conférence filmée le 8 janvier 2019.

Réalisation : Marine Orsatti, diplômée de l’IUT de Chambéry

Découvrez le programme de la saison 2018/2019 des Amphis pour Tous : http://bit.ly/2R9Hap3