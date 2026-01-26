La Toison Noire, c’est le nom du 8c que travaille assidument le jeune Pierre Marzullo, 13 ans et déjà à l’honneur dans des voies de ce niveau. C’est maintenant avec une motivation sans faille qu’il se mesure à cette cette magnifique ligne située sur le site de Romeyer, à côté de chez lui, c’est à dire à 20 min de bicyclette, et libérée par Arthur Guinet il y a peu. Même s’il n’a personne avec qui grimper, il enfourche son vélo et se rend à la falaise dans l’espoir de trouver des gens avec qui grimper ; on appelle ça un passionné ! Bonne chance à lui pour le travail et, espérons-le, la réussite de La Toison Noire !
Un documentaire de Pascal Carron