Ressources Dans la même catégorie

Article Les athlètes peuvent-ils tirer profit d’un régime végétarien ? La nutrition est un élément crucial pour tous les individus, mais encore plus pour les athlètes. Elle influence non...

Documentaire Afonsinho – Les rebelles du foot Ancien milieu de terrain de Botafogo, Afonso Guimaraes Da Silva, surnommé Afonsinho, est considéré comme un véritable pionnier dans...

Article Quand l’analyse prédictive transforme la préparation en tennis Le tennis est souvent décrit comme un sport d’instinct, de sensations et d’ajustements permanents. Pourtant, à haut niveau, la...

Podcast De la petite fille dyslexique au sommet du biathlon Dans cet épisode inspirant, je vous présente Julia Simon, une biathlète au parcours fascinant, née au cœur des magnifiques...

Conférence Comprendre la foulée: prévention des blessures en course à pied Jérémy Mann, kinésithérapeuthe à Colmar, fait le point sur les dernieres études scientifiques concernant la course à pied, les...

Documentaire Le boom de la raquette à neige La pratique de la raquette à neige se développe depuis 10 ans, mais la demande a été boostée au...

Podcast Payne Stewart, la mort en direct du sale gosse devenu gentleman Payne Stewart s’était affranchi d’une carrière longtemps contrariée et d’une personnalité sombre pour devenir un champion comblé et un...

Documentaire Footballeuses et passionnées Portrait d’une jeune fille de 16 ans bien dans sa peau mais qui doit se battre contre tous les...

Documentaire Filles de Foot EP 3 Elles ont entre 7 et 10 ans et vivent à plein leur passion du football. Les poussines de l’Olympique...

Article Sac de randonnée : les critères essentiels avant d’acheter Avant de se lancer dans l’achat d’un sac de randonnée, il est crucial de considérer plusieurs critères afin d’assurer...

Article Les meilleurs défenseurs qui ont jоué pоur l’Intеr Mіlаn L’Intеr Mіlаn, l’un dеs сlubs de fооtball lеs plus prestigieux d’Italie, a eu le privilège de compter parmi ses...

Documentaire Chine : de l’eldorado à l’oubli ? Les dessous du foot business en Chine. « Quand on est Européen, un match chinois n’a aucun intérêt. »...

Podcast Quentin FIllon Maillet – De l’olympe au burnout sportif Découvrez l’univers du biathlon avec la légende du biathlon français et champion olympique : Quentin Fillon Maillet ! Dans...

Documentaire Juninho Juninho et ses coups francs magiques ! Juninho est né le 30 janvier 1975 à Recife au Brésil, est...

Documentaire Les scandales du sport : L’affaire Festina Le duel Anquetil-Poulidor au Puy-de-Dôme, le Tourmalet écrasé par la classe de Merckx, la mort de Simpson dans le...

Article La natation, une alliée bien-être Depuis la nuit des temps, la natation s’est révélée être une activité fondamentale pour l’espèce humaine. Nos ancêtres ont...

Documentaire Afghanistan : de Kaboul à Tokyo, un destin olympique À Kaboul, où nous l’avions rencontrée en 2015, Masomah Alizada faisait partie de l’équipe de cyclisme féminine. Menacée par...

Documentaire Samuel Eto’o, légende du foot et millionnaire Avec un salaire mensuel de presque 2 millions d’euros, Samuel Eto’o est un des footballeurs les mieux payés de...