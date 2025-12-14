L’histoire du MMA (Mixed Martial Arts) en France a été marquée par des débats, des controverses et, finalement, par une reconnaissance officielle. Voici un aperçu de cette histoire.
L’histoire du MMA (Mixed Martial Arts) en France a été marquée par des débats, des controverses et, finalement, par une reconnaissance officielle. Voici un aperçu de cette histoire.
Ronaldo Luís Nazário de Lima, souvent surnommé « Ronaldo » et parfois « R9 » (en raison de la période pendant laquelle il...
Tous les français ayant tenté ce record y ont laissé leur vie. Ce record c’est celui de l’ascension des...
Sept ans après, la fin brutale de sa carrière de joueur, l’ancien numéro 10 des Bleus, champion du monde...
Les débuts compliqués de Lucas Chevalier au PSG rappellent à quel point il peut être difficile de s’imposer dans...
Pour ceux qui souhaitent s’équiper avec ce qui se fait de mieux, découvrez les produits Wilson sur Esprit Padel...
La lutte Sénégalaise c’est pas pour les faibles
Quand votre banquier prend son pied à se rouler dans la boue
L’équipe de football anglaise est surnommée « Les Three Lions » en référence à l’emblème national de l’Angleterre, qui représente trois...
Encore marginal dans l’univers des bicyclettes en France, le vélo électrique rencontre pourtant un grand succès dans d’autres pays...
Mustafa grandit à Montreux dans une famille turque. Destiné à une carrière de footballeur, ce jeune prodige du ballon...
Dans les roues du jeune pilote français Pierre Gasly, qui en termine avec le championnat de Super Formula au...
En Argentine il y a de nombreux clubs de football qui sont considérés comme les plus performants et les...
Kobe Bryant n’était pas un simple joueur de basket, mais l’enfant chéri des Etats-Unis. Quand il meurt le 26...
Natation, course à pied, athlétisme… tant de disciplines sportives qui sont loin d’effrayer ces jeunes filles handicapées, ayant comme...
Diana est championne de lutte à la culotte, une discipline encore très masculine. Pour Diana Fankhauser, la lutte à...
Documentaire relatant les dessous de la signature des contrats NBA des Joueurs Français (Evan Fournier, Ian Mahinmi, Nicolas Batum...
Léa Romain a 10 ans et c’est déjà une championne de tennis. Classée 2ème française des moins de 12...
La boxe, sport historique et passionnant, continue de se réinventer et de captiver les foules en 2024. Cette année,...
Ils sont peut-être la plus mauvaise équipe de rugby de France. Derniers du plus bas niveau français les joueurs...
Dans le monde du soccer, lorsqu’on parle des plus grands joueurs, il n’y a que deux camps possibles :...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site