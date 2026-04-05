En Namibie, des rangers ont pour mission de capturer antilopes et girafes, présentes en surnombre dans le parc national de Waterberg, afin de les déplacer vers des zones non protégées. Les rangers doivent user d’audacieux stratagèmes pour piéger les animaux sauvages et réussir à les acheminer dans le camion. Durant des heures, les camionneurs ont la lourde tâche d’éviter trous et bosses qui pourraient secouer et blesser les animaux. Pendant ce temps, en Sibérie, Andreï transporte à bord de son vieux camion des denrées alimentaires qu’il doit acheminer vers des villages isolés de la toundra sibérienne.