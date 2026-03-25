En 2013, 453 personnes sont mortes dans la rue en France. Christophe Hondelatte a décidé d’aller à la rencontre...
Une route déconseillée aux malades des transports.
En décembre 2025, Donald Trump, promettait à l’Europe, dans un document portant sur la stratégie de défense américaine, « un...
Pour Marianna, les livres pour enfants sont des outils de propagande…
Aucun pays au monde ne dépense autant d’argent que les USA pour la santé de ses concitoyens. Comment expliquer...
Face à la prolifération de conflits armés dans le monde et leurs conséquences humaines dramatiques, se pose la question...
Dans la salle d’attente du dermatologue, entre un ficus en plastique et trois vieux magazines people, une petite brochure...
Du Cap Nord au Cap de Bonne-Espérance la vie de milliers de personnes dépend d’un moyen de locomotion: le...
\r\n\r\nUne transhumance avec une famille de bergers kirghizes et ses troupeaux. À la fin de l’hiver, il faut conduire...
Avec l’arrestation et la mise en examen du patron de la messagerie Telegram qui revendique quasiment 1 milliard d’utilisateurs...
Ces dernières années, les services secrets allemands, le Bundesnachrichtendienst, ou BND, ont été impliqués dans divers scandales liés à...
En Birmanie, depuis le coup d’Etat militaire en février 2021, les Chins ont pris les armes pour défendre leur...
Comment ramener les clients dans des centres commerciaux que le commerce en ligne a ringardisé ? Commerçants et spécialistes...
Comment vit-on quand on est femme à Kandahar ? dans la ville berceau des Talibans, le voile intégral est...
Le bac de Mombasa transporte pas moins de 16 000 passagers par jour, 24h sur 24, gratuitement pour tous...
Plongée au cœur de la bataille de Kiev. Alors que les troupes russes s’approchent de Kiev, des habitants ordinaires...
Au nord du Kerala, au sud ouest de l’Inde, dans le micro état de Kannur, se joue un rituel...
Direction la Tunisie où, vous le verrez, le français reste solidement la deuxième langue du pays, toujours devant l’anglais...
Dans le huis clos d’un bureau de soins pour les migrants primo-arrivants, la réalisatrice Alice Diop (« La mort de...
En avril 2008, quelques centaines de travailleurs sans-papiers de la région parisienne sortent de l’ombre. Malgré la précarité de...
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