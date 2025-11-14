Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Kenya, la résistance des Massaï – Un jeune chef pour un grand défi Au Kenya, un pays en pleine mutation, Nelson Ole Reiyia travaille à la création d’un corridor faunique entre les...

Documentaire Ils travaillent dans le désert pour 2€ par jour En Ethiopie, un métier que nous ne pourrions pas faire sans un coup de 50+

Documentaire Le BAC en France : entre stress, découragement, et soulagement Toute l’année ils ont planché, stressé, mais se sont aussi amusés. De la rentrée scolaire à leurs premiers pas...

Documentaire Tunisie : un Ehpad dans un hôtel de luxe Dans les hôtels de luxe de la cité balnéaire de Hammamet, de jeunes Tunisiennes travaillent comme auxiliaires de vies...

Documentaire Corée du Nord : la chasse aux fugitifs En Corée du Nord, tenter de fuir le pays peut coûter la vie, et s’échapper par la Chine est...

Documentaire Complots, vérités ou mensonges : ils nous cachent tout ! Le documentaire explore la montée du complotisme en France et dans le monde. Selon un sondage IFOP, 79 %...

Documentaire La Shoah sur le numérique – La mémoire du futur ? Quatre-vingts ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les survivants de la Shoah sont de moins en...

Documentaire Corée du Sud, la réussite à tout prix ! Rythme de travail effréné, dévouement total à l’entreprise, pression scolaire maximum : les Coréens du Sud s’imposent une cadence...

Documentaire Menace terroriste, la Belgique vraiment protégée ? Le 15 janvier 2015, suite à la menace terroriste, la Belgique passe en niveau d’alerte 3. Partout dans le...

Documentaire Telegram : un cyber-thriller Fin août 2024, le patron de Telegram, Pavel Durov, est arrêté à l’aéroport du Bourget. L’évènement suscite immédiatement un...

Documentaire Port d’Antibes : pêcheurs et milliardaires Saint-Tropez, Antibes, Cannes… des noms tous évocateurs de mouillages idylliques ou d’ambiance plus huppée. La Côte d’Azur avec ces...

Documentaire Ukraine : des photographes dans la guerre Eric Bouvet, reporter photo primé, retourne en Ukraine huit ans après avoir couvert la révolution du Maïdan. Il retrouve...

Documentaire Enceinte, je vis dans un logement insalubre Découvrez le quotidien difficiles de ces deux mamans durant leurs grossesses. Handicap, logement insalubre, problème d’argent, autant de pépins...

Documentaire Être une jeune femme au Liban Stéphanie a 13 ans et habite à Mazraat el Chouf, un joli village perché dans les collines vertes qui...

Documentaire Emeutes, clandestins, bidonvilles : Mayotte, la poudrière de l’Afrique Situé entre l’Afrique et Madagascar, Mayotte est un archipel où la vie quotidienne relève plus de l’aventure que d’une...