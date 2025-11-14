Pas de cours, pas de professeurs, des élèves qui se corrigent entre eux, et une école ouverte 7 jours...
Au Kenya, un pays en pleine mutation, Nelson Ole Reiyia travaille à la création d’un corridor faunique entre les...
En Ethiopie, un métier que nous ne pourrions pas faire sans un coup de 50+
Toute l’année ils ont planché, stressé, mais se sont aussi amusés. De la rentrée scolaire à leurs premiers pas...
Dans les hôtels de luxe de la cité balnéaire de Hammamet, de jeunes Tunisiennes travaillent comme auxiliaires de vies...
En Corée du Nord, tenter de fuir le pays peut coûter la vie, et s’échapper par la Chine est...
Le documentaire explore la montée du complotisme en France et dans le monde. Selon un sondage IFOP, 79 %...
Tiffany, la Calamity Jane des Etats-Unis
Quatre-vingts ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les survivants de la Shoah sont de moins en...
Comment nous participons au financement la dictature coréenne ?
Rythme de travail effréné, dévouement total à l’entreprise, pression scolaire maximum : les Coréens du Sud s’imposent une cadence...
Le 15 janvier 2015, suite à la menace terroriste, la Belgique passe en niveau d’alerte 3. Partout dans le...
Fin août 2024, le patron de Telegram, Pavel Durov, est arrêté à l’aéroport du Bourget. L’évènement suscite immédiatement un...
Soleil, mer, plage : le mode de vie des Australiens fait rêver. 90 % de la population vit à...
Saint-Tropez, Antibes, Cannes… des noms tous évocateurs de mouillages idylliques ou d’ambiance plus huppée. La Côte d’Azur avec ces...
Eric Bouvet, reporter photo primé, retourne en Ukraine huit ans après avoir couvert la révolution du Maïdan. Il retrouve...
Découvrez le quotidien difficiles de ces deux mamans durant leurs grossesses. Handicap, logement insalubre, problème d’argent, autant de pépins...
Stéphanie a 13 ans et habite à Mazraat el Chouf, un joli village perché dans les collines vertes qui...
Situé entre l’Afrique et Madagascar, Mayotte est un archipel où la vie quotidienne relève plus de l’aventure que d’une...
C’est une maladie qui frappe toutes les 5 secondes à travers le monde. Qui tue, toutes les 10 secondes....
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site