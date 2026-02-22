Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Cartel : trafic humain Le Canada et particulièrement le Québec sont devenus une plaque tournante de la migration illégale. Après avoir œuvré durant...

Documentaire Le cauchemar des « deepfakes » pornographiques Une étudiante américaine s’aperçoit que des vidéos porno la mettant en scène circulent sur les réseaux sociaux, alors qu’elle...

Documentaire Inde : les malgré-nous de l’armée russe Disponible jusqu’au 16/02/2029 Ils étaient partis chercher du travail et s’offrir un avenir. Ils ont trouvé la guerre. Sonu,...

Documentaire La vie d’un routier dans le Somaliland Sur 350 km de routes Africaines, ils peuvent se faire dépouiller à tous moments.

Documentaire Le blé, l’autre arme de Poutine La guerre menée par la Russie en Ukraine a déstabilisé le marché mondial des céréales, notamment celui du blé....

Documentaire Quel avenir pour les Kurdes de Syrie ? Alors que le nouveau président syrien tente d’unifier le pays, la minorité kurde voit son rêve d’autonomie s’envoler. Les...

Documentaire Les oubliés de la Belle Étoile – Quand l’école maltraite Après une vie de silence, les anciens pensionnaires du centre de redressement catholique savoyard Belle Étoile lèvent enfin le...

Conférence Sophie Fontanel: la révolution par la douceur La douceur a-t-elle encore sa place dans le monde ? Oui, mille fois oui, proclame Sophie Fontanel. Pour la...

Documentaire Rompre avec le Royaume-Uni Fervent défenseur de l’indépendance écossaise, le musicien Neil Mackay organise de grandes manifestations pour une sortie du Royaume-Uni. Car...

Documentaire Berlin, le projet Multaka Mediterraneo vous emmène à Berlin à la découverte du projet Multaka pour l’intégration des réfugiés grâce à la culture....

Documentaire Inde : Covid, l’explosion Tout le pays est en état d’alerte. Bombay s’est reconfinée, New Delhi a imposé un couvre-feu à sa population...

Documentaire Ils vivent un chagrin d’amour On le redoute tous mais on peut rarement l’éviter… Le chagrin d’amour, souvent dévastateur, provoque des blessures parfois insurmontables.

Documentaire Se loger en Catalogne, un sport de combat En Espagne, le phénomène des squats a explosé. À Barcelone, il y aurait 20.000 occupations illégales où nombre de...

Documentaire Afrique du Sud, les défis de la nation arc-en-ciel Derrière la carte postale, se cache une nation aujourd’hui confrontée à de terribles défis. Pauvreté, emploi, santé, religion, politique…...

Documentaire La vie au quotidien du Prince Albert de Monaco Pendant un an, nos caméras ont suivi le Prince dans son quotidien de chef d’Etat et de famille. Douze...

Documentaire Le conflit au Congo: la vérité dévoilée La vérité dévoilée explore le rôle joué par les Etats-Unis et leurs alliés rwandais et ougandais dans le déclenchement...

Documentaire Gaza, une jeunesse estropiée Gaza, une jeunesse blessée. Alaa, 21 ans, rêvait de devenir le champion palestinien de cyclisme. Une balle a emporté...

Documentaire Syrie : un père à la recherche de ses fils En prise avec un thème d’actualité, les reportages choisis par ARTE Regards vont à la rencontre de citoyens européens...