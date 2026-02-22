Moyennant un don, une fondation suisse vous propose de devenir chevaliers.Un titre qui fait vibrer certains Français qui rêvent de devenir nobles. Plus de deux siècles après la mort de Louis XVI, l’aristocratie fascine encore, mais qu’en est-t­-il vraiment ? La noblesse signifie-t-elle encore quelque chose aujourd’hui ? Peut-on devenir aristocrates ? Enquête au royaume de la particule.

Un documentaire de Cyril Chapuis