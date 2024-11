Documentaire

Qui n’a jamais eu peur de se retrouver sans toit ? Qui ne s’est jamais demandé : comment survivre dans la rue ? Pendant plus de dix jours, le réalisateur Thomas Dévényi s’est livré seul à cette expérience, dans les rues de Paris. Avec un dispositif inédit alliant vidéo et photo, il découvre le vertige des journées sans but, la peur de de l’agression la nuit, le vacarme incessant de la ville et le poids du regard des autres. Plus de 3600 personnes vivent ainsi dans la capitale et chacune a une histoire différente.

👉