Documentaire

Saint-Pierre-et-Miquelon est un archipel français d’Amérique du Nord situé dans l’océan Atlantique nord, à 25 km au sud de l’île canadienne de Terre-Neuve. Ancien département d’outre-mer, puis collectivité territoriale à statut particulier, c’est aujourd’hui une collectivité d’outre-mer. L’archipel est composé de deux îles principales : Saint-Pierre, la plus petite qui abrite cependant 86 % de la population, ainsi que Miquelon constituée de deux presqu’îles : Grande Miquelon et Langlade reliées entre elles par un isthme de sable (tombolo double) depuis le xviiie siècle. D’autres petites îles et îlots non habités font partie de l’archipel (la souveraineté sur l’Île Verte étant incertaine). L’archipel est l’un des sept territoires français en Amérique (avec la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Clipperton) et le seul en Amérique du Nord, dernier vestige de la Nouvelle-France, perdue lors de la guerre de Sept Ans. Documentaire réalisé par Pascale Poirier, Grand angle productions