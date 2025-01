Documentaire

L’équipe d’Entre terre et mer a rencontré des hommes et des femmes qui ont pour passion la mer, l’océan ou tout simplement l’eau. Parmi eux, Guillaume Nery, un champion du monde d’apnée en poids constant, il nous explique tout de sa discipline et de son engouement pour ce sport. Mais encore ceux que l’on appelle les Naviguartistes, un couple d’acrobates qui, d’une île à l’autre, propose un spectacle détonant en utilisant tous les composantes du navire et de leur corps. Un grand moment de rêve le temps d’une escale.