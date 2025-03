Documentaire

Des écoles du djihad ont été ouvertes dans les grandes villes tenues par Daech en Syrie et en Irak. L’Etat Islamique y entraîne des enfants à devenir de futurs combattants.. Ces apprentis soldats sont appelés « les lionceaux du Califat ». Parmi eux, des enfants emmenés par leurs parents, dont de nombreux Français, mais aussi des membres de minorités religieuses, kidnappés et radicalisés de force. Plusieurs vidéos de propagande ont été diffusées, mais jusqu’à aujourd’hui aucun enfant passé par ces centres d’entraînement n’avait été interviewé à la télévision. Rares sont ceux qui échappent à leurs bourreaux. Mais il y en a, et PAPILLON les a rencontrés. Plusieurs d’entre eux racontent leur calvaire et comment ils ont été entraînés sous la contrainte. Parmi eux, Fahrad, 14 ans, et Sehrad, 10 ans, deux frères dont le retour à la vie est dur. Un documentaire de l’Effet Papillon.