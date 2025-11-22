Ils sont décidément très débrouillards, ces Cubains.
En Mongolie, la chasse aux trésors est ouverte !
En Australie, c’est avec l’accalmie que l’on mesure l’ampleur des dégâts. Les incendies ont tout balayé sur leur passage....
Hugo Van Hoffel nous emmène à Tchernobyl à 110kms de Kiev, la capitale ukrainienne, dans ce qui ressemble, il...
Chaque printemps, dans la région du lac HOVSGOL situé au nord de la Mongolie, MINJBAYAR et sa famille, les...
Chaque année, les rescapés de la tragédie qui avait bouleversé l’Europe en 2013 se retrouvent à Lampedusa. Près de...
Avec moins de 8 % de chômeurs, le modèle anglais intrigue une Europe en pleine crise économique. Son mot...
Chercheur et écrivain, spécialiste des sciences de l’éducation et de la pédagogie, Philippe Meirieu a été l’inspirateur de réformes...
Si l’islam est omniprésent en pays minangkabau, la femme domine chez ce peuple musulman d’Indonésie, la plus grande société matrilinéaire du monde. C’est la femme qui...
Au Brésil, São Paulo, la plus grande métropole sud-américaine, où vivent 12 millions d’habitants, abrite en son centre un...
Une vie de misère pour transporter des gens à vélo ! Les rickshaws sont devenus une image emblématique des...
Suite à la destitution de la présidente, Dilma Rousseff, le Brésil est entré dans une zone de turbulences politiques....
Début juin 2021, le journaliste Julien Pain s’est rendu à l' »Université citoyenne », un rassemblement où se retrouvaient les principales...
Une enquête de l’inspection générale de la police nationale (IGPN) d’un côté, des plaintes déposées par la police de...
Repas au restaurant en douce, ou soirées organisées, la clandestinité permet à certains de contourner les restrictions liées à...
Venise accueille trente millions de touristes par an, mais perd chaque jour des habitants. Parmi les derniers riverains, certains se...
Une jeune réalisatrice russe opposée à la guerre en Ukraine filme clandestinement ses effets depuis sa petite ville natale,...
Rien n’arrête sa soif de conquête, pas même les plus hauts sommets du monde… qu’il gravit sans oxygène !...
L’attachement excessif à des animaux de compagnie, doublé d’une méfiance maladive envers les humains, commence de façon insidieuse après...
La pénurie de personnel soignant en Allemagne attire de plus en plus de travailleurs albanais. Alketa a 22 ans et...
