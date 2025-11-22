Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ils cherchent de l’or pour survivre En Mongolie, la chasse aux trésors est ouverte !

Documentaire Australie : les dégâts écologiques causés par les incendies ! En Australie, c’est avec l’accalmie que l’on mesure l’ampleur des dégâts. Les incendies ont tout balayé sur leur passage....

Documentaire No Go Zone – La vie à Tchernobyl Hugo Van Hoffel nous emmène à Tchernobyl à 110kms de Kiev, la capitale ukrainienne, dans ce qui ressemble, il...

Documentaire Mongolie, les nomades du Lac Gelé Chaque printemps, dans la région du lac HOVSGOL situé au nord de la Mongolie, MINJBAYAR et sa famille, les...

Documentaire Vito et les naufragés de Lampedusa Chaque année, les rescapés de la tragédie qui avait bouleversé l’Europe en 2013 se retrouvent à Lampedusa. Près de...

Documentaire Les Anglais travaillent comme des esclaves Avec moins de 8 % de chômeurs, le modèle anglais intrigue une Europe en pleine crise économique. Son mot...

Conférence Que peut l’éducation? Chercheur et écrivain, spécialiste des sciences de l’éducation et de la pédagogie, Philippe Meirieu a été l’inspirateur de réformes...

Documentaire Les Minangkabau d’Indonésie | Terres de femmes Si l’islam est omniprésent en pays minangkabau, la femme domine chez ce peuple musulman d’Indonésie, la plus grande société matrilinéaire du monde. C’est la femme qui...

Documentaire Brésil : le clown de Cracolandia Au Brésil, São Paulo, la plus grande métropole sud-américaine, où vivent 12 millions d’habitants, abrite en son centre un...

Documentaire Profession : chauffeur de rickshaw à Dacca Une vie de misère pour transporter des gens à vélo ! Les rickshaws sont devenus une image emblématique des...

Documentaire Brésil : entre démocratie et corruption, l’envers du décor médiatique Suite à la destitution de la présidente, Dilma Rousseff, le Brésil est entré dans une zone de turbulences politiques....

Documentaire Sur le terrain de la désinformation Début juin 2021, le journaliste Julien Pain s’est rendu à l' »Université citoyenne », un rassemblement où se retrouvaient les principales...

Documentaire Violences Policières en France Une enquête de l’inspection générale de la police nationale (IGPN) d’un côté, des plaintes déposées par la police de...

Documentaire Repas et fêtes clandestins Repas au restaurant en douce, ou soirées organisées, la clandestinité permet à certains de contourner les restrictions liées à...

Documentaire Les irréductibles de Venise Venise accueille trente millions de touristes par an, mais perd chaque jour des habitants. Parmi les derniers riverains, certains se...

Documentaire Russie, journal d’une année de guerre Une jeune réalisatrice russe opposée à la guerre en Ukraine filme clandestinement ses effets depuis sa petite ville natale,...

Documentaire Mike Horn, l’aventurier de l’extrême Rien n’arrête sa soif de conquête, pas même les plus hauts sommets du monde… qu’il gravit sans oxygène !...

Documentaire Trop d’animaux ou le syndrome de Noé L’attachement excessif à des animaux de compagnie, doublé d’une méfiance maladive envers les humains, commence de façon insidieuse après...