Documentaire Les dangereuses routes marocaines 4000 morts par an, 11 par jour en moyenne et plus de 100.000 blessés… Pour stopper l’hécatombe sur les...

Documentaire Un président « psychopathe à tendance sadique » Les Américains lui ont décerné le titre de dernier dictateur d’Europe. Alexandre LOUKACHENKO, 16 ans à la tête de...

Documentaire Des drogues dures légales Elles s’appellent MASSACRATOR ou OURAGAN, et font un malheur chez les jeunes polonais. En 1 an et demi, les...

Documentaire La mafia chinoise s’accapare l’Italie Les rois de la mode et de la fraude fiscale supplantés par des clandestins chinois : les Italiens en...

Documentaire Le Tchernobyl italien Le premier crime industriel à l’échelle planétaire a un nom : l’amiante. A Turin, et c’est une première mondiale,...

Documentaire La pénurie de main-d’oeuvre dans le Canada rural Au Canada, il y aurait plus de 400 000 postes vacants dans le secteur privé. Et c’est encore plus...

Conférence La société du spectacle Dans cette conférence, Patrick Marcolini explique que le concept de société du spectacle est souvent mal compris. Ce concept...

Documentaire La tragédie arborigène Une mise sous tutelle draconienne et unique au monde… que certains jugent discriminatoires… mais qui, par dessus tout, est...

Documentaire Amérindiens Wayanas, un peuple entre deux mondes Les Wayanas vivent aujourd’hui sur les berges de la rivière Litani, dans la Guyane française qui touche le Suriname....

Documentaire Grossophobie, la crainte des obèses Les kilos en trop, c’est une chose, mais ne plus rentrer dans son 46 en est une autre. Le...

Documentaire Thaïlande : manifester à Bangkok Pour la première fois dans l’histoire de la Thaïlande, la monarchie est publiquement critiquée et désavouée. A travers elle,...

Documentaire Xenius – Origine du poisson d’avril et mensonge Poisson d’avril : vive le mensonge ! D’où vient cette coutume ? Jusqu’où peut aller la crédulité ? Une...

Documentaire Manaslu, royaume fragile de l’Himalaya Au coeur de l’Himalaya, la région du Manaslu est un véritable écrin de beauté entre ciel et terre. Dans...

Documentaire Le conflit au Congo: la vérité dévoilée La vérité dévoilée explore le rôle joué par les Etats-Unis et leurs alliés rwandais et ougandais dans le déclenchement...

Documentaire L’un des sites les plus toxiques au monde Ce site ultra toxique se situe au centre du Vietnam, sur une ancienne base militaire où était stockés des...

Documentaire Mozambique, un paradis menacé par les fous de Dieu Entre richesses naturelles et conflit armé, enquête au Mozambique, un pays au rêve brisé. Un documentaire de Laurent Delhomme...

Documentaire Koh Sdach, l’île du Roi au Cambodge Au beau milieu du Golfe de Siam, au large du Cambodge, une île minuscule : Koh Sdach, l’île du...

Documentaire Excision : le plaisir interdit A travers des témoignages forts et émouvants de femmes excisées qui vivent en France, ce documentaire aborde les aspects...

Documentaire Cuba, la poursuite du rêve américain Quitter l’île ou y rester ? Portrait d’une famille cubaine confrontée à des désirs contradictoires, et qui essaie malgré...