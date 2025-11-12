Bangladesh : Les très petites mains de l’acier
Près de 60’000 personnes originaires de Bosnie-Herzégovine vivent en Suisse. La moitié d’entre eux ont fui la guerre qui...
Cet épicier a remis le troc au goût du jour
Lagos, le cœur économique du Nigeria, palpite au rythme des richesses pétrolières mais aussi au rythme du désespoir des...
En Colombie, prendre soin de soi est important.
Ils sont Salvadoriens, Honduriens, Mexicains. Chaque année des centaines de milliers d’entre eux tentent de franchir la frontière entre...
Plongée au cœur de la bataille de Kiev. Alors que les troupes russes s’approchent de Kiev, des habitants ordinaires...
La Yougoslavie manque à certains…
Andrés Vargas, un mineur de 35 ans en Bolivie, travaille dans des conditions difficiles, mâchant des feuilles de coca...
Au cours de son périple à la découverte des régions de l’Arctique et des peuples qui y vivent, Bruce...
À travers la parole de victimes et un travail d’infiltration journalistique, une enquête sidérante sur les organisations religieuses qui,...
En 2018, sur dénonciation de présumés agents infiltrés, des membres du groupe Nouvelle Grandeur, qui aurait eu pour projet...
Niché au cœur de l’Himalaya, le petit royaume du Bhoutan a décidé d’en finir avec « la dictature du...
Des centaines de milliers d’Euros investis pour sécuriser 2000 kilomètres de frontière, des 4X4 équipés de caméras à thermo-vision,...
L’hypermarché à l’ancienne, invention française des années 60, va-t-il mourir ? Aujourd’hui la question se pose, tant son modèle...
Des Indiens, des paysans, des chercheurs d’or, des aventuriers ; tout un monde se croise dans le Darién. Dans...
La France compte 30.000 villages. Plusieurs labels ont été créés pour encenser leur beauté et pour renseigner les touristes....
Dans Mediterraneo, nous irons en Turquie aux côtés des enseignants et autres intellectuels qui tentent de résister à la...
La population russe n’a pas le droit d’utiliser le mot guerre, interdit par le régime de Vladimir Poutine :...
En Pologne, les époux Kukuc sont en colère : la mine où ils travaillent depuis 20 ans est aujourd’hui...
