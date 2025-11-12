Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Bosnie : comment vivre dans un pays morcelé ? Près de 60’000 personnes originaires de Bosnie-Herzégovine vivent en Suisse. La moitié d’entre eux ont fui la guerre qui...

Documentaire Ici, ils troquent pour survivre Cet épicier a remis le troc au goût du jour

Documentaire Lagos : survivre dans la ville la plus dangereuse d’Afrique Lagos, le cœur économique du Nigeria, palpite au rythme des richesses pétrolières mais aussi au rythme du désespoir des...

Documentaire USA : les premiers pas des indésirables Ils sont Salvadoriens, Honduriens, Mexicains. Chaque année des centaines de milliers d’entre eux tentent de franchir la frontière entre...

Documentaire À Kiev, ils vivent au rythme des bombardements Plongée au cœur de la bataille de Kiev. Alors que les troupes russes s’approchent de Kiev, des habitants ordinaires...

Documentaire La mine du diable Andrés Vargas, un mineur de 35 ans en Bolivie, travaille dans des conditions difficiles, mâchant des feuilles de coca...

Documentaire Les Inuits du Groenland Au cours de son périple à la découverte des régions de l’Arctique et des peuples qui y vivent, Bruce...

Documentaire Homothérapies, conversion forcée À travers la parole de victimes et un travail d’infiltration journalistique, une enquête sidérante sur les organisations religieuses qui,...

Documentaire Piégés par Poutine En 2018, sur dénonciation de présumés agents infiltrés, des membres du groupe Nouvelle Grandeur, qui aurait eu pour projet...

Documentaire Bhoutan : à la recherche du bonheur Niché au cœur de l’Himalaya, le petit royaume du Bhoutan a décidé d’en finir avec « la dictature du...

Documentaire Corruption aux frontières Des centaines de milliers d’Euros investis pour sécuriser 2000 kilomètres de frontière, des 4X4 équipés de caméras à thermo-vision,...

Documentaire Hypermarché, la riposte des géants L’hypermarché à l’ancienne, invention française des années 60, va-t-il mourir ? Aujourd’hui la question se pose, tant son modèle...

Documentaire Les routes de l’impossible – Panama : L’enfer vert Des Indiens, des paysans, des chercheurs d’or, des aventuriers ; tout un monde se croise dans le Darién. Dans...

Documentaire Peut-on labéliser le patrimoine ? La France compte 30.000 villages. Plusieurs labels ont été créés pour encenser leur beauté et pour renseigner les touristes....

Documentaire Aux côtés des enseignants et intellectuels turcs Dans Mediterraneo, nous irons en Turquie aux côtés des enseignants et autres intellectuels qui tentent de résister à la...

Documentaire Russie : voyage dans un pays divisé La population russe n’a pas le droit d’utiliser le mot guerre, interdit par le régime de Vladimir Poutine :...