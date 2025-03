Documentaire

Quand Renait L’ espoir est un film reportage de l’association Bobodiounev qui a pour objet d’aider les Jeunes et Adolescents du BURKINA FASO, dans leur formation scolaire, parascolaire, professionnelle, et toute démarche de qualification professionnelle ou collective, tout projet économique qui leur permettra d’exercer leurs compétences sur place, et de participer ainsi au développement local, par le moyen de bourses d’études ou de dons ou de matériels( pédagogiques ou professionnels) dans la volonté de laisser au PAYS les forces vives qui peuvent apporter un plus pour l’éducation, la santé et l’économie…. Un documentaire de Gabriel Kambou.