Documentaire

Marlen Scandal, Monroe et Aura sont trois drag-queens ukrainiennes. Lorsque Poutine envahit leur pays, elles décident de rester. Aura s’engage dans l’armée, Monroe et Marlen s’impliquent à l’échelle locale. Ensemble, elles organisent un spectacle caritatif pour soutenir les soldats et se lancent dans un voyage émouvant, tant sur le plan personnel que politique.

Monroe a manifesté pour la démocratie et la liberté lors de la révolution de Maïdan, qui a renversé le président prorusse Viktor Ianoukovitch en février 2014. Star des « drag divas », celle qui se définit comme une « femme transgenre », après s’être longtemps questionnée sur son identité, est très suivie sur sa chaîne Youtube, où elle partage son intimité et ses aventures, d’une opération de promotion du tourisme dans la région de Bucovine à la préparation de son diplôme de psychologie. Artur, qui porte l’uniforme de l’armée ukrainienne en tant que membre d’une unité la fournissant en matériel, n’a « plus peur de rien » depuis qu’il a fait son coming out auprès de ses collègues et de ses proches, se révélant à eux sous les atours pailletés d’ »Aura ». Originaire de Kharkiv, ville à majorité russophone de l’est du pays, Sasha, livreur le jour, flamboyante « Marlen Skandal » la nuit, milite pour la reconnaissance officielle des couples homosexuels, tout en étant amoureux de la blonde Olja. Accompagné de Janna DarkRoom, le trio prépare un spectacle dans un club de Kyiv pour collecter des fonds destinés aux soldats.

Résistances

« L’orientation n’a aucune importance aujourd’hui. Si tu es patriote, il n’y a pas de problème », s’amuse Sasha. Longtemps discriminées, les personnes LGBTQIA+ servent dans l’armée – elles seraient 50 000 selon des associations – et résistent à l’agression russe comme le reste de la société. De l’emploi systématique de l’ukrainien à la distribution de vivres aux survivants de Kharkiv, en passant par leurs shows à Kyiv ou à Dnipro, la réalisatrice Olga Gibelinda a accompagné Monroe, Artur et Sasha dans leur quotidien marqué par la guerre. À travers leurs portraits, sur fond d’affirmation de soi et de solidarité, de rires et de gravité, son documentaire montre une communauté en lutte, qui se bat pour défendre l’Ukraine et des valeurs inclusives que la Russie voudrait anéantir.

Documentaire d’Olga Gibelinda (Ukraine/France, 2025, 1h01mn) disponible jusqu’au 19/02/2027