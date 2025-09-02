Eric Bouvet, reporter photo primé, retourne en Ukraine huit ans après avoir couvert la révolution du Maïdan. Il retrouve Vasyl Galamaï, un ancien insurgé devenu soldat, qui se bat contre la première armée d’Europe. Voici le rôle des photojournalistes en guerre, leurs défis et leur légitimité dans un monde où tout le monde devient photographe. À travers les missions d’Éric, de Lviv à Kerson, il capture la résistance ukrainienne et les dangers de son métier. Malgré une carrière impressionnante, Bouvet s’interroge sur la pérennité de son travail dans une économie des médias incertaine, tandis que lui et Vasyl incarnent la fraternité et la quête de liberté en pleine guerre.
Réalisateur : Bouvet Eric, Boluen Julien, Decossas Frédéric