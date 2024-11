Documentaire



Découvrez les réalités sombres du Brésil : une police débordée face à l’hyper-violence des cartels, une crise du logement poussant des milliers de familles à squatter les immeubles vides de São Paulo, une loi des armes favorisant l’autodéfense et l’escalade de la criminalité, et l’influence évangélique dans les prisons les plus dangereuses du pays. Homicides, trafic d’armes… plongez dans un Brésil où survie et résistance redéfinissent la loi.