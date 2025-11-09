Ressources Dans la même catégorie

Conférence Comment lutter contre la désinformation ? Le journalisme, par nature, constitue un rempart essentiel contre la désinformation, ce fléau insidieux qui menace les fondements mêmes...

Documentaire Les défis d‘une autre agriculture Comment réinventer une agriculture alternative au modèle industriel ? Éléments de réponse recueillis auprès d’agriculteurs en France et en...

Documentaire Auprès de nos fermes Ce film de 52 minutes vous permettra de découvrir le riche patrimoine agricole et paysager de la Pévèle Carembault,...

Documentaire Immersion dans le château de 2000m² inspiré du célèbre conte de Charles Perrault Charles Perrault y aurait écrit son célèbre conte. Aujourd’hui, c’est le Duc de Blacas qui y réside quelques mois...

Documentaire Lactalis, au-dessus des lois ? Lactalis, le géant du lait, est pointé du doigt par d’anciens salariés qui dénoncent des méthodes douteuses. L’entreprise coupe-t-elle...

Documentaire L’étonnant voyage du train flottant de bois dans les îles finlandaises Si ce moyen de transport du bois n’est plus majoritaire, il reste le moins coûteux sur de longues distances....

Documentaire Retour à la terre : changer l’agriculture pour changer le monde A l’heure où le monde bascule, de jeunes agricultrices anticipent les grands changements de notre société. Réalisateur : Alexandra...

Documentaire Ils sont âgés et sans-abri En Allemagne, plus d’un tiers des sans-abris ont plus de cinquante ans, une tendance qui s’amplifie d’année en année. Alors...

Documentaire Moscou, nouvelle capitale du luxe Moscou est devenue la deuxième ville au monde en nombre de milliardaires, juste derrière New York. Les boutiques des...

Documentaire Au fond des mines de Bolivie Portrait des mineurs de fond en Bolivie. Andrès creuse dans une mine de tungstène. Il est gravement atteint de...

Documentaire Covid : ma vie d’étudiant Agathe et Nathanaël à Bordeaux, Sacha, Léo et leurs colocataires à Grenoble, Lola à Paris, sont tous étudiants. Ils...

Documentaire 50 000€ la maternelle pour former l’élite de demain Il n’y a pas qu’en Corée que l’on fait faire des heures sup’ à ses enfants pour qu’ils intègrent...

Documentaire Le cercle polaire en hélico La Sibérie, contrée d’immensité et de solitude : Neuf mois durant, l’hiver y impose sa loi, interrompu par un été...

Documentaire Ils vivent dans la galère et tout le monde s’en fout Gens qui dorment dans leur voiture, familles sans électricité, repas mal assurés, enfants privés de vacances ou même de...

Documentaire Paprika, l’or rouge de Hongrie Peter Szabo, 50 ans, est producteur de poivrons en Hongrie. Un sacerdoce, un savoir-faire ancestral et une passion hérités...

Documentaire Racisme aux Antilles Après 5 semaines de grève générale en Guadeloupe, à l’heure où la Martinique s’enflamme elle aussi, la crise antillaise...

Documentaire Makatea, l’oubli L’île de Makatea, un atoll soulevé à 100 mètres de hauteur, dans l’archipel des Tuamotu en Polynésie française. 3000...