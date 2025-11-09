En Sibérie, Grigori et les habitants de Eiik sont confrontés chaque année au même problème. L’été, leur village est inaccessible en voiture, entouré de marécages sur des kilomètres. Aucune route ne peut être construite, seul l’avion permet de le ravitailler. En hiver, tout change, le gel pétrifie les marécages et le village de Eiik devient accessible au transport de marchandises en voitures et camionnettes. Seulement, il n’y a toujours pas de route. Commence alors pour Grigori et les habitants la grande aventure : aller chercher nourriture et fioul de chauffage à Yakusk, 1 200 km à travers la taïga par – 40° degrés.
réalisé par : Philippe Lafaix