Du Cap Nord au Cap de Bonne-Espérance la vie de milliers de personnes dépend d’un moyen de locomotion: le camion. Voyage en Russie à bord d’un véhicule de 14 mètres et en Afrique du sud dans un convoi exceptionnel.
Un documentaire de Benoit Segur, Emmanuel Réau, Frederic Réau, Vincent Fooy,Laurent Sardi, Damien Chatard, Frederic Réau, Yan Proefrock, Sebastien Oberlé, Eric Beaufils, Frederic Boullet