Rien n’arrête sa soif de conquête, pas même les plus hauts sommets du monde… qu’il gravit sans oxygène !
Un documentaire de Denis Einaudi
Les frontières politiques façonnent notre perception du monde, mais la taille d’un pays ne détermine ni son influence, ni...
En Albanie, des moines allemands de l’ordre des Capucins prêtent assistance aux rares chrétiens qui vivent encore dans les...
Rappelez-vous, l’été dernier, quand vous avez enlevé vos chaussures pour marcher sur le sable pour la première fois… Pour...
Alors que se pose la question cruciale de la future succession du dalaï-lama, retour sur l’histoire tourmentée du « pays...
En France on connaît bien les blagues belges… on connaît aussi Tintin et quelques bières réputées, mais que connaît-on...
Ce sont les nouvelles stars des défilés de mode : les beautés africaines. Une aubaine pour Beth Elohor, ancienne...
A Madagascar, le “bois de rose” est au coeur de toutes les convoitises. Pour les bucherons clandestins les derniers...
Depuis des millénaires, les tunnels nous permettent de raccourcir les distances et de traverser des obstacles réputés infranchissables. Aujourd’hui,...
Ce documentaire propose de vivre une journée type des sœurs de l’Abbaye Bénédictine Saint-Michel de Kergonan à Plouharnel. Aujourd’hui,...
Le film suit une troupe de théâtre malienne en tournée avec une pièce qui interroge la pratique de l’excision....
L’Italie fait face à une arrivée massive de migrants, elle doit aussi procéder à leur identification. Nous avons suivi...
Coincée entre le spectre du chômage et celui du RMI, la génération des vingt à trente ans est sacrifiée...
Gérone ou Girona en catalan cette ville qui vit dans l’ombre de Barcelone observe la crise politique en Catalogne...
La Grèce veut sortir du charbon avant 2030 et, dans le même temps, augmenter massivement la part des énergies...
Vanessa, Pierre et Anne-Lise appartiennent à la petite classe moyenne. En 2018, ils ont rejoint le mouvement des « gilets jaunes »...
Dans le tissu complexe de la société française, une tendance inquiétante émerge : la montée des discriminations liées à...
En Roumanie, le système de santé est en déliquescence. Deux femmes ont décidé d’agir en initiant dans le pays la construction de...
Cette famille voit chaque jour des femmes se garer devant leur jardin, enchainant les clients… Un documentaire d’Arnaud Levert...
Documentaire sur la relation amour-haine entre le Métro de Paris et ses usagers, à travers les témoignages des passagers...
Tout le monde a sans doute une image bien précise des communautés à l’écart de la modernité. Une image...
