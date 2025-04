Documentaire

Pour deux dollars par jour, Andy et ses amis descendent au fond du cratère Kawa Ijen, le plus grand d’Indonésie pour en extraire du soufre. Les conditions d’extraction sont terribles. Les températures avoisinent les quatre cents degrés Celsius et les vapeurs de soufre brulent les yeux, la bouche et les poumons. Une fois qu’ils ont chargé assez de blocs de souffre dans leurs paniers (ce qui représente environ cent kilos), ils remontent le cratère à pied et l’emmènent sur leur dos déformés par le poids au village afin de le revendre à des compagnies minérales. Mais ce métier, Andy ne le changerait pour rien au monde. Il lui permet d’avoir la plus belle maison de son village. Il a même un réfrigérateur et un vrai canapé, et par-dessus tout ce métier lui permet de gâter sa petite fille de huit ans. Un documentaire de Paul Comiti, Eric Pierrot