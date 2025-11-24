Documentaire

Adorables bébés, chats ou chiots : les contenus mignons envahissent les réseaux sociaux. Cette esthétique du « cute » n’est pourtant pas nouvelle. On la retrouve partout, dans l’art, le design et la mode, comme en témoignent les « Labubus », ces peluches porte-clés venues de Chine. Cette tendance trouve ses origines dans la culture « kawaii », un mot japonais signifiant mignon.

« Twist » donne la parole à Annkathrin Kohout, une spécialiste en sciences culturelles qui étudie cet engouement. Cache-t-il une quête de réconfort dans un monde en proie aux guerres, aux crises et au changement climatique ?

À Amsterdam, le créateur de mode Jimmy Paul surfe sur la tendance : ses vêtements extravagants fabriqués à partir de peluches séduisent des icônes comme Rihanna et Lady Gaga.

Supertoys Supertoys, un duo de designers installé à Rotterdam, milite pour un monde plus mignon. Avec leurs meubles et objets adorables, ils insufflent de la tendresse dans le chaos du quotidien. Ils ont également participé à l’architecture de la grande exposition « Cute », organisée au Kunsthal de Rotterdam. Mais mignon et doux ne sont pas toujours synonymes. Stefan Rinck sculpte d’imposantes créatures en pierre qu’il qualifie de « monstrueusement mignonnes ». Le Studio Maky met de la fantaisie dans les espaces publics avec son projet « WC Wonderland ».

Au Japon, la scène musicale s’est elle aussi imprégnée du style kawaii. Robe à volants, voix cristalline, candeur et féminité : l’icône de la J-pop Mion en est la parfaite incarnation. « Twist » l’accompagne à Liège lors de son concert au Japan Day.

Documentaire disponible jusqu’au 11/11/2026