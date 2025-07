Documentaire

BBC Africa Eye suit des insurgés secrets et brutaux au Mozambique. Les enlèvements, les décapitations et les incendies de maisons et d’entreprises sont devenus les cartes de visite d’un groupe secret et brutal d’insurgés à Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique.

Depuis 2017, ils ont mené des centaines de raids, faisant un nombre inconnu de morts et forçant plus de 700 000 personnes à fuir pour sauver leur vie.

On sait peu de choses sur les véritables raisons de cette insurrection. Qui sont ces hommes et que veulent-ils ? En suivant les mouvements des insurgés sur le terrain et en ligne, Africa Eye examine comment et pourquoi le Mozambique est devenu le dernier point chaud du terrorisme en Afrique australe.

Africa Eye vous propose un journalisme d’investigation original qui révèle les secrets et dénonce les injustices sur le continent le plus complexe et le plus passionnant du monde. Rien ne reste caché éternellement.