Documentaire

Les réseaux sociaux sont devenus incontournables. Formidables outils d’échanges, ils sont aussi le support de nombreuses dérives. En 2019, plus de 40% des moins de 50 ans ont subi des attaques répétées en ligne. Insultes, menaces, humiliations, le cyber-harcèlement est un véritable mal virtuel qui touche tout le monde. Une situation d’autant plus alarmante que les victimes ont souvent honte et vivent ce lynchage dans la solitude la plus totale.

Dans ce film, Olivier Delacroix recueille les témoignages de femmes et d’hommes qui ont fait face à des agressions virtuelles aux conséquences graves sur leur vie. Si aujourd’hui ils ont décidé de prendre la parole, c’est pour briser le tabou et éradiquer les violences virtuelles.