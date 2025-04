Documentaire

https://www.youtube.com/watch?v=xVApQRP86Hw

Dans le nord-ouest de la Syrie, après 9 ans de guerre et environ 500 000 morts, la province d’Idleb fait face à une crise humanitaire et économique sans précédent, aggravée par la crise du coronavirus. Encerclée par les forces du régime et son alliée russe, la population de la province d’Idleb ne reçoit quasiment plus d’aide humanitaire et les familles les plus vulnérables sont contraintes à faire travailler leurs enfants pour survivre. Beaucoup d’entre eux ont quitté les bancs de l’école pour travailler, comme Hammoudé, 12 ans, devenu soutien de famille, et son frère Karmou, 9 ans. Tous deux s’épuisent dans un garage contre un salaire de misère. Mais pour faire vivre leur famille, ils sont prêts à tous les sacrifices. Une équipe de journalistes syriens a suivi leur quotidien et témoigne des ravages de la guerre à hauteur d’enfant. Documentaire disponible jusqu’au 15/09/2023.