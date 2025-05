Documentaire

Le groupe Ivory veut dominer le marché du CBD. L’entreprise, qui produit déjà 6,4 tonnes de fleurs par an entre Aigle et Roche, va tripler sa capacité de production. La Suisse est le plus grand producteur d’Europe. En France, c’est un peu plus compliqué. En effet, autant l’est légal, autant sa production est interdite…