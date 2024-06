Documentaire



Ce documentaire explore le défi de monter une cuisine en kit, une tâche accessible mais semée d’embûches pour les novices. Tout en assemblant leur nouvelle cuisine, les propriétaires découvrent les nuances d’un marché en pleine évolution. Entre les traditions des cuisinistes français et l’impact révolutionnaire de modèles économiques comme ceux d’Ikea, le film met en lumière une compétition acharnée où design, prix et innovation se croisent pour redéfinir l’espace le plus stratégique de la maison : la cuisine.

©Ampersand