Documentaire Inde : le viol, les castes, l’injustice La statistique est effroyable et dit à elle seule le mal qui ronge le pays le plus peuplé du...

Documentaire La vie difficile dans le bois de Vincennes Le bois de Vincennes, un lieu de survie pour Kader

Documentaire À la rencontre des chercheuses d’or du Mékong Hazen Audel poursuit son périple et aperçoit deux habitantes au milieu de la faune et la flore locales.

Documentaire Les héros du soufre Andy et ses amis travaillent dans le cratère Kawa Ijen, le plus grand d’Indonésie, pour extraire du soufre sous...

Documentaire Peut-on labéliser le patrimoine ? La France compte 30.000 villages. Plusieurs labels ont été créés pour encenser leur beauté et pour renseigner les touristes....

Documentaire Les petits mendiants d’Allah : les enfants errants du Sénégal 50 000, pas moins. Avec une population de 13 millions d’habitants, le Sénégal fait fort de compter un tel...

Documentaire Les nouveaux militants anti-avortement Le web est aujourd’hui le nouvel espace de liberté des anti-IVG. Ces militants utilisent de faux sites d’information, des...

Documentaire Mozambique, un paradis menacé par les fous de Dieu Entre richesses naturelles et conflit armé, enquête au Mozambique, un pays au rêve brisé. Un documentaire de Laurent Delhomme...

Documentaire Passer sa retraite au Maroc en camping-car De plus en plus de retraité, partent vivrent au Maroc avec leur camping car.

Documentaire Dans ce camp aux États-Unis, ces anciens addicts font face à leurs démons, ensemble Aux États-Unis, un adulte sur six souffre de toxicomanie ou d’alcoolisme, des addictions qui conduisent souvent les malades à...

Documentaire Syrie : dans le piège d’Idleb Neuf ans après le début de la révolution syrienne, la région d’Idleb, le dernier bastion tenu par les rebelles...

Documentaire Un retour risqué à Fukushima malgré la radioactivité Refaire sa vie à Fukushima, 6 ans après l’une des pires catastrophes naturelles, industrielles et écologiques de l’histoire… Malgré...

Documentaire Norvège : le grenier du monde Comment préserver les ressources agricoles de notre planète des guerres, des maladies, des attaques terroristes ou des cataclysmes climatiques...

Documentaire Cisjordanie, les graines de la colère Une fillette palestinienne et une adolescente israélienne racontent leur quotidien sous les bombes, en Cisjordanie. Deux perspectives poignantes sur...

Documentaire Colombie : bolivarien à perdre En Colombie, et plus précisément à Cúcuta, la ville frontière avec le Venezuela où affluent et s’entassent chaque jour...

Documentaire Les réfugiées, l’exil au féminin En 2021, plus de 84 millions de personnes ont dû fuir leur pays. Parmi elles – contrairement à une...