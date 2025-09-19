Des communes héritent d’un habitant ou même parfois d’un parfait inconnu : de quelques milliers d’euros à plusieurs millions. Qui sont ces bienfaiteurs et que font les villages de cet argent ?
La statistique est effroyable et dit à elle seule le mal qui ronge le pays le plus peuplé du...
Le bois de Vincennes, un lieu de survie pour Kader
Hazen Audel poursuit son périple et aperçoit deux habitantes au milieu de la faune et la flore locales.
Andy et ses amis travaillent dans le cratère Kawa Ijen, le plus grand d’Indonésie, pour extraire du soufre sous...
Ils ont entre 20 et 30 ans et vivent en Algérie. Mehdi, Anis, Athmane, Hania et Sonia, ont décidé...
La France compte 30.000 villages. Plusieurs labels ont été créés pour encenser leur beauté et pour renseigner les touristes....
50 000, pas moins. Avec une population de 13 millions d’habitants, le Sénégal fait fort de compter un tel...
Jihin « Shadow Cat » fait de l’arène sa seconde maison
Le web est aujourd’hui le nouvel espace de liberté des anti-IVG. Ces militants utilisent de faux sites d’information, des...
Entre richesses naturelles et conflit armé, enquête au Mozambique, un pays au rêve brisé. Un documentaire de Laurent Delhomme...
De plus en plus de retraité, partent vivrent au Maroc avec leur camping car.
Aux États-Unis, un adulte sur six souffre de toxicomanie ou d’alcoolisme, des addictions qui conduisent souvent les malades à...
Ils sont décidément trop forts, ces Québécois.
Neuf ans après le début de la révolution syrienne, la région d’Idleb, le dernier bastion tenu par les rebelles...
Refaire sa vie à Fukushima, 6 ans après l’une des pires catastrophes naturelles, industrielles et écologiques de l’histoire… Malgré...
Comment préserver les ressources agricoles de notre planète des guerres, des maladies, des attaques terroristes ou des cataclysmes climatiques...
Une fillette palestinienne et une adolescente israélienne racontent leur quotidien sous les bombes, en Cisjordanie. Deux perspectives poignantes sur...
En Colombie, et plus précisément à Cúcuta, la ville frontière avec le Venezuela où affluent et s’entassent chaque jour...
En 2021, plus de 84 millions de personnes ont dû fuir leur pays. Parmi elles – contrairement à une...
Aux Etats-Unis, « les bals de la virginité » connaissent un franc succès. Objectif de la soirée : promettre...
