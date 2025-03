Documentaire

Une pratique est en vogue auprès de jeunes américains violents et inconscients. Le principe: choisir au hasard une cible dans la rue, et l’assommer d’un seul coup de poing. Certains diffusent et partagent les images de leur « coup » sur le net. Bilan : des blessés, des morts, et une société qui ne comprend pas. Un documentaire de Benoit Chaumont et Charles Baget pour l’Effet Papillon.