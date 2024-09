Documentaire



Une nouvelle « guerre froide » aurait-elle démarré au cœur de l’Europe ? Depuis quelques années, Vladimir Poutine, le président russe, ne cache plus ses intentions. Nostalgique de l’ex URSS, il souhaite renforcer l’influence de son pays, quitte à s’engager dans une nouvelle guerre froide. Sa stratégie : déstabiliser et affaiblir ses adversaires, sans leur déclarer ouvertement la guerre, en combinant campagnes de désinformation, cyber-attaques et opérations militaires irrégulières. On appelle cela la guerre hybride. En 2014, l’annexion de la Crimée a signé le début de cette nouvelle menace de la Russie contre l’Europe et les pays de l’OTAN. De nombreux autres pays ont été, depuis, l’objet des « attaques » russes.

En Ukraine, nous nous sommes rendus sur la ligne de front où les soldats de l’armée régulière affrontent des forces séparatistes soutenues par Moscou. Talin et Oleg combattent depuis quatre ans dans des tranchées dignes de la Première Guerre mondiale. Ciblés par la propagande russe, ils reçoivent directement sur leur téléphone des messages pour les inciter à cesser le combat. Mais la propagande russe prend parfois une ampleur bien plus importante.

À Saint-Pétersbourg, nous avons rencontré Vitaly, un jeune journaliste qui travaillait dans une « usine à trolls » (cybersoldats), financée par un oligarque proche du pouvoir. Mission : diffuser des informations falsifiées pour manipuler l’opinion publique. Nous avons également approché un hacker ukrainien qui a piraté la messagerie d’un proche conseiller de Poutine.

Dans ces mails, il a trouvé des preuves de l’implication de soldats russes en Ukraine. Face au risque d’expansion territoriale russe, la Lituanie se prépare de son côté à la guerre. Un groupe paramilitaire de 11 000 membres est prêt à prendre le maquis. Responsable marketing la semaine, Saulius enfile, chaque week-end, son treillis pour s’entraîner au sein d’une milice. Même les enfants se mobilisent. Dès 11 ans, certains s’entraînent lors de camps d’été.

En Lituanie, les avions de l’Otan sont en alerte permanente, prêts à décoller au moindre signal radar émis par les bombardiers russes, qui n’hésitent plus à voler en lisière de l’espace aérien européen.

Pendant plusieurs mois, le réalisateur Solomon Kane et le journaliste Sylvain Biget ont enquêté et filmé en Europe et en Russie où se déroule une guerre d’un nouveau genre.

Réalisateur : Solomone Kane et Sylvain Biget