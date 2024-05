Documentaire



Au Brésil, de nombreuses communautés sont disséminées le long des rivières du bassin amazonien. Là-bas, on dit qu’une femme enceinte a un pied dans la tombe. Sans eau courante, sans électricité et sans assistance médicale, ces jeunes mères s’en remettent au savoir traditionnel des sages-femmes pour affronter la tempête de l’accouchement. Si la sage-femme arrive à temps, elle accompagne la future maman dans cette épreuve. L’isolement géographique et social, ainsi que le manque de services médicaux, les obligent à perpétuer ces traditions ancestrales.

Un documentaire de Stéphanie Pommez