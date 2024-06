Documentaire



Située aux portes du désert de Judée et de la Mer Morte, Jérusalem est une ville envoutante qui fascine par ses lieux saints : Le Dôme du Rocher, le Mont des Oliviers ou encore le Mur des Lamentations… autant de monuments incontournables visités par des milliers de voyageurs.

Mais la cité possède aussi une part plus secrète et plus mystérieuse. Partout dans la ville, les pierres dévoilent un autre visage de Jérusalem, où s’entremêlent légendes, combats sanguinaires, complots et trahisons. Comme dans le jardin de Gethsémani, lieu de traitrise où Judas aurait livré Jésus, la Basilique du Saint-Sépulcre qui voit chaque année jaillir une flamme mystérieuse, ce que les Chrétiens appellent le miracle du feu sacré. Quels mystères entourent ces lieux emblématiques ? Mais quelle est la part de légende, d’histoire ?

Réalisatrice : Fanny Belvisi

© MORGANE PRODUCTION – 2017