En Russie, les mineurs ultra nationalistes croient jouer les justiciers
Derrière les prouesses de l’intelligence artificielle, il y a en réalité une armée de travailleurs de l’ombre. À Madagascar,...
Le Yémen, l’un des pays les plus pauvres du monde, est un foyer de crise majeur au Moyen-Orient. Depuis...
Le cinéaste Malek Bensmaïl a imaginé un Ulysse d’aujourd’hui, un Ulysse « brûleur de frontières », qui part à la rencontre...
Depuis les attentats du 11 septembre 2001, le nom d’Al-Qaïda est intimement lié à celui des Talibans. Si le...
À Calais, la crise des migrants a transformé la ville en poudrière. Tous ces réfugiés s’entassent dans le plus...
5 ans d’attente pour avoir un HLM à Paris…
Des milliers d’enfants ukrainiens vivant dans les régions occupées ont été déportés en Russie. Ce « sauvetage » revendiqué par le...
Jago, vieux pêcheur d’une communauté des Célèbes, en Indonésie, plonge en apnée depuis son enfance et descend jusqu’à trente...
La jeunesse russe semble avoir perdu la tête. Une génération déboussolée qui se cherche dans un pays où plus...
Née en France de parents sénégalais, Halimata a été excisée à l’âge de 5 ans. Son histoire est celle...
À São Paulo, voir les signatures des « Pixadores » sur les murs de la ville est devenu une habitude. Nous...
Quatre enfants d’une même famille en Montérégie, pourraient avoir été intoxiqués au manganèse dans l’eau potable. Ces enfants...
En Ethiopie, un métier que nous ne pourrions pas faire sans un coup de 50+
Dix ans après la chute du régime de Kadhafi, ce documentaire décrypte la crise en Libye et interroge les...
Été comme hiver, des milliers de personnes dorment dehors. Et la situation ne va pas en s’améliorant. Pour mieux...
Depuis plusieurs dizaines de milliers d’années, les Penans vivent en autonomie et en pleine harmonie dans la dernière forêt...
Que va-t-il désormais se passer dans le nord de la Syrie ? Tous les protagonistes du conflit ont leurs...
Ils ont pour clientèle des hommes d’affaires pressés et des stars du show-biz, comme Madonna, Jay-Z ou Harrison Ford....
Ils ont fait un pari un peu fou : ils ont vendu leur appartement pour vivre en camping car....
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site