Documentaire



Le célèbre journaliste Paul Moreira enquête sur la manière dont la Russie manipule l’opinion publique, sape les gouvernements démocratiques et tente de modifier les événements mondiaux. Le visage public de la politique étrangère : les chaînes d’information publiques, Spoutnik et Russia Today. Mais c’est dans l’ombre que réside la partie cachée : les hackers et les trolls qui font avancer l’agenda russe. Les Russes savent que la perception du public à l’égard de leur pays a atteint un nouveau plus bas. La russophobie est massive. Leur message est entaché d’illégitimité. Mais comment fonctionne la machine de guerre de l’information russe ?