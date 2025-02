Documentaire

Héros ordinaire, Konstantin Gudauskas s’est engagé, au péril de sa vie, à sauver des victimes des atrocités de la guerre. Surnommé « l’Ange de Boutcha », Konstantin, est un ancien militant des droits humains kazakh qui a fui son pays pour l’Ukraine en 2019.

Lorsque l’invasion russe débute en février 2022, il utilise son passeport kazakh pour évacuer 203 habitants de Boucha, une ville marquée par des atrocités de guerre. Grâce à sa connaissance du terrain, il parvient à déjouer les checkpoints ennemis en soudoyant les soldats et en feignant des liens familiaux avec ses passagers. Parfois pris pour cible, il frôle plusieurs fois la mort.

En parallèle, il documente les massacres et recueille des témoignages, notamment de victimes de viols de guerre. Un des récits marquants est celui d’une adolescente violée sous les yeux de sa mère, qui succombe à ses blessures. Horrifié, Konstantin décide de recenser ces crimes : il enregistre 173 cas de violences sexuelles. Ses documents, photos et listes de survivants sont aujourd’hui transmis aux autorités judiciaires de Kiev. Il a également enterré 74 corps et tente d’identifier les victimes. Depuis trois ans, il mène des missions de sauvetage et d’aide humanitaire sur la ligne de front, apportant nourriture et matériel aux soldats. Malgré les dangers et les menaces de mort, il continue son engagement, avec un seul regret : ne pas avoir pu sauver tout le monde.

