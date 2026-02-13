Qui sont ces lanceurs d’alerte que les autorités chinoises ont voulu faire taire au début de l’épidémie ? Le...
En Tunisie, fumer un joint, c’est risquer de passer un an derrière les barreaux. À l’origine de cette politique...
Depuis juin 2023, les soldats ukrainiens participent à une contre-offensive meurtrière. Malgré l’utilisation de matériels modernes, financés par de...
Une table ronde présentée par le journaliste et producteur Tanguy Blum, avec : avec Marsu du label Bondage, Steff...
TikTok, le point de rendez-vous des pervers.
Une brigade pour soigner l’image de Paris auprès des touristes…
À Kaboul, ces Afghans étaient devenus des cibles. Recrutés par l’armée française pendant son déploiement en Afghanistan, ils se...
Ce mal ronge la ville de St Denis.
Menée par Khalid Amiry, une armée de rebelles, retranchée dans la province du Panchir, refuse de plier face aux...
Cette semaine Mediterranéo s’intéresse au tourisme en Méditerranée à travers deux réalités distinctes, tout d’abord en Albanie, le pays...
Mediterraneo fait escale dans le sud de la Croatie, en Istrie, une région parfaitement bilingue. Fleur bleue, nous nous...
En Italie, l’avortement reste difficile d’accès malgré sa légalisation en 1978. Plus de 60 % des gynécologues refusent de...
Depuis le 24 février, les Russes allemands sont profondément divisés. C’est le cas d’un quartier de Würzburg, en Bavière,...
« J’ai grandi dans une cité minière du Nord-Pas de Calais qui aujourd’hui se bat pour sa survie. Cet ilot...
Quelles relations entretenons-nous avec les objets ? Les chaudières, les valises, les tablettes numériques, les parapluies ? Toutes ces choses...
Depuis le succès de la papesse du rangement Marie Kondo et ses origamis de vêtements, les minimalistes de l’extrême...
Ils ont fait construire un bunker au fond de leur jardin
Depuis plusieurs semaines, des opérations coups de poing spectaculaires se multiplient partout en France pour mobiliser contre le réchauffement...
En conflit depuis vingt ans contre les Ethiopiens, les Erythréens ont dû organiser leur propre réseau d’aide humanitaire. MSF...
La Corée du nord est le pays qui respecte le moins les droits de l’homme dans le monde, où...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site