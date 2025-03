Documentaire

Au Pakistan les combats d’animaux font fureur. Ours contre chiens, serpent contre mangouste, duels de coqs, de chameaux… ces joutes sanglantes ont beau être interdites, au même titre que les paris, les pakistanais en raffolent et les organisent en toute impunité devant un public en délire. Plus c’est barbare, et meilleur c’est. Une tradition héritée des colons britanniques au 18ème siècle… et qui a – hélas – la vie dure. Que fait la police ? Eh bien, le plus souvent elle ferme les yeux, et quand elle les garde ouvert, elle a bien du mal à les empêcher. Quand aux amis des bêtes, autant dire qu’ils prêchent dans le désert. Un documentaire de l’Effet Papillon