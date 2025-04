Documentaire

Depuis novembre 2020, un des plus vieux conflits au monde a repris entre l’Armée populaire de libération sahraouie (APLS) et le Maroc, qui contrôle 80% du Sahara occidental, la partie riche en gisements de minerais et aux eaux poissonneuses.

Le Sahara occidental a longtemps été une colonie espagnole. En 1975, le partage entre le Maroc et la Mauritanie par les accords de Madrid, entraîne le soulèvement des populations locales. Les Sahraouis, repoussent l’armée mauritanienne mais vont devoir fuir face à l’avancée des soldats marocains. L’ONU considère le Sahara occidental comme un territoire « non autonome » en voie de décolonisation. Depuis, le Maroc a obtenu que les États-Unis, la France et d’autres pays appuient son plan d’autonomie sous sa souveraineté. Oubliés, aux confins du désert, 170.000 réfugiés sahraouis vivent toujours dans des camps dans le sud de l’Algérie.

Endoruha Farkun est démineuse. Plus de 8 millions de mines, disséminées autour du mur de séparation de 2.700 kilomètres construit par le Maroc, font du Sahara occidental une des zones les plus polluées d’engins explosifs au monde. Au camp de la Brigade féminine, des femmes entre 20 et 30 ans enchaînent exercices physiques, maniement des armes et formation aux premiers secours. Failh Ahmed Baba est soldate, elle suit le chemin de sa mère qui a combattu en 1975. Aza Brahim Bobih est gouverneur de Smara, le plus grand camp de réfugiés où vivent 45.000 personnes. Elle visite régulièrement les écoles et s’inquiète des problèmes sanitaires dus à la mauvaise qualité de l’eau et à la baisse de l’aide humanitaire.

