Documentaire

3000 personnes à Nantes, 5000 à Rennes, et même 7000 à Brest. La vague des « apéros géants » traverse la France et ne cesse de prendre de l’ampleur. Ces événements gratuits s’organisent sur internet via Facebook. Les jeunes y trouvent une nouvelle manière de s’amuser et de faire des rencontres. Mais les autorités paniquent. Car ces rassemblements de masse débordent parfois. Les organisateurs, la plupart du temps dépassés par les événements, sont menacés de devoir payer la facture des secours. Un documentaire de Frédéric Audran.