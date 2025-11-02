Dans le nord de l’Inde, l’exploitation clandestine de mica fait travailler des hommes, des femmes et même des enfants....
Située aux portes de Paris, Saint-Denis est souvent associée à une réputation sulfureuse. Cependant, la ville s’engage activement dans...
Des conditions de travail apocalyptiques.
Après les accords de paix d’avril 1998, où en est l’Irlande du Nord ? Les communautés catholiques et protestantes,...
Être issu d’un milieu modeste, c’est devoir redoubler d’efforts pour accéder à une bonne situation professionnelle. Leur formation achevée,...
Les contrebandiers de la faim au Venezuela. Dans ce pays ruiné, pour survivre, des pères de famille se lancent...
Voici la conférence : « Qu’est ce qu’une société apprenante? Qu’est ce qu’apprendre au XXIe siècle? » chez OpenClassrooms. Un débat...
Après avoir présenté les résultats d’une étude sur la place de l’alimentation dans l’enseignement des langues étrangères, le conférencier...
A Madagascar, les trains se font rares mais ils sont synonymes de vie pour de nombreux villageois, isolés du...
Un centre unique aux Etats-Unis pour sortir les adolescents de la rue
« La laideur est une vertu, la beauté une servitude. » Telle est la devise du village italien de Piobbico, dans la...
La Confrérie des Frères musulmans est née en 1928 dans le contexte d’un retour au fondamentalisme religieux et du...
Ils sont stars de la téléréalité, ancien chanteur de boysband et sont prêts à tout pour rester dans la...
Une pratique est en vogue auprès de jeunes américains violents et inconscients. Le principe: choisir au hasard une cible...
Comment l’Azerbaïdjan a corrompu des parlementaires européens pour s’acheter une respectabilité internationale. Une enquête édifiante dans les sombres arcanes...
En Afrique du Sud, la réserve Balule du parc Kruger est protégée par une brigade féminine, les Black Mambas....
Quatre-vingts ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les survivants de la Shoah sont de moins en...
De plus en plus nombreux, les chamanes séduisent un public toujours plus large. Sur internet, où des guérisseurs côtoient...
Les avancées technologiques, les politiques d’intégration et de délocalisation sont autant de facteurs qui mettent en péril le mode...
Michel Scott & Antoine Pocry se sont rendus au cœur de la forêt tropicale, très difficile d’accès, de la...
