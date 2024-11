Documentaire

À Madagascar, des hommes et des femmes s’interrogent et se lèvent pour combattre le fatalisme et la résignation au sein des leurs. Ils veulent puiser dans la culture ancestrale du pays pour renouer avec des formes de solidarité perdues. Dans leurs sillages, des communautés rurales se mobilisent pour améliorer leur quotidien.

Ce documentaire montre la détermination de certains malgaches à vouloir améliorer leur quotidien. Mais il se focalise également sur le concept de solidarité et comment une commuanuté solidaire peut émerger et changer les choses à travers le quotidien d’hommes et de femmes engagés. La mobilisation collective, avant même de se confronter à des obstacles et pressions extérieures, doit pouvoir émerger. Il faut s’écouter, se faire confiance, s’unifier. Comment « fonctionne » une communauté ? Comment ces communautés « fokonolonas » peuvent-elle atteindre leurs buts ?

Un film d’Alexandre Poulteau

© 2018, Licensed by Lukarn