Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Yaya raconte son périple inhumain pour arriver en France À 14 ans, Yaya a été contraint de quitter son pays pour survivre. Il a trouvé en France, une...

Documentaire Le salon de l’agriculture, la plus grande ferme de France C’est un salon de l’agriculture un peu particulier, placé sous le signe des revendications des agriculteurs et éleveurs. La...

Documentaire Au coeur d’une communauté Rom Dans cette commune en banlieue parisienne, dans la forêt, une communauté Rom s’est installée petit à petit. Mais leur...

Documentaire Bouchers vs. Vegans au salon de l’agriculture Face aux Végans, ce meilleur artisan boucher défend son steak

Documentaire Les gitans sédentarisés des cités de Montpellier 60 familles de gitans vivent dans cette cité de Montpellier

Documentaire Camille Courcy est allée à la rencontre des différentes jeunesses israéliennes La société israélienne est très complexe. Avec l’arrivée au pouvoir d’une coalition ultra-nationaliste, j’ai eu envie d’aller voir différentes...

Documentaire Dans l’enfer du plus grand cimetière de navires au monde C’est ici que depuis des décennies nous nous débarrassons de nos épaves. Le chantier naval d’Alang, en Inde, est...

Documentaire Mort à la frontière En juin 2022, des vidéos choquantes ont commencé à circuler en ligne, montrant de violents affrontements entre des migrants...

Documentaire Guerre du poisson dans les eaux européennes Au nord de Irlande, le Joseph Roty 2, un chalutier géant, fabriqué il y a près d’un demi-siècle, avec...

Documentaire Portrait d’enfant : Ilona, réfugiée à Marseille Ilona a 11 ans, elle vient d’Odessa en Ukraine, mais à cause de la guerre, elle a du quitter...

Documentaire Colombie : la guerre d’après L’accord de paix entre le gouvernement et les FARC à peine ratifié, la fin de la guérilla marxiste a...

Documentaire Kaboul, le retour de la paix Un retour en Afghanistan dix ans après, le pays est toujours déchiré par la guerre. En 2001, le régime...

Documentaire Marseille, ville des extrêmes Au coeur de la ville marseille, sa vie, son port, ses marchés, sa police..

Documentaire Venise, la contestation contre les paquebots de croisières Venise, la contestation grandit dans la cité des doges contre les paquebots de croisières. Nous irons ensuite en Tunisie...

Documentaire De Boulogne à Calais : les aventuriers du détroit Du haut de ses immenses falaises le détroit du Pas de Calais collectionne les superlatifs ! Ce minuscule bras...

Documentaire Bachar : un ami encombrant C’est une épine dans le pied du nouveau président Macron, son dossier le plus brûlant sur la scène internationale...

Documentaire L’envers du paradis Tahiti Avec ses plages de rêves, ses lagons aux eaux cristallines et sa végétation luxuriante Tahiti est la destination par...