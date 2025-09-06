À 14 ans, Yaya a été contraint de quitter son pays pour survivre. Il a trouvé en France, une...
C’est un salon de l’agriculture un peu particulier, placé sous le signe des revendications des agriculteurs et éleveurs. La...
Mamoudou Gassama, jeune Malien de 22 ans, a sauvé la vie d’un enfant en escaladant à mains nues quatre...
Dans cette commune en banlieue parisienne, dans la forêt, une communauté Rom s’est installée petit à petit. Mais leur...
Face aux Végans, ce meilleur artisan boucher défend son steak
60 familles de gitans vivent dans cette cité de Montpellier
La société israélienne est très complexe. Avec l’arrivée au pouvoir d’une coalition ultra-nationaliste, j’ai eu envie d’aller voir différentes...
Elles s’appellent Sofia et Niguina. Elles sont Afghanes, belles, fières, meilleures amies. Et, malgré elles et sans le savoir,...
C’est ici que depuis des décennies nous nous débarrassons de nos épaves. Le chantier naval d’Alang, en Inde, est...
En juin 2022, des vidéos choquantes ont commencé à circuler en ligne, montrant de violents affrontements entre des migrants...
Au nord de Irlande, le Joseph Roty 2, un chalutier géant, fabriqué il y a près d’un demi-siècle, avec...
Ilona a 11 ans, elle vient d’Odessa en Ukraine, mais à cause de la guerre, elle a du quitter...
L’accord de paix entre le gouvernement et les FARC à peine ratifié, la fin de la guérilla marxiste a...
Un retour en Afghanistan dix ans après, le pays est toujours déchiré par la guerre. En 2001, le régime...
Au coeur de la ville marseille, sa vie, son port, ses marchés, sa police..
Venise, la contestation grandit dans la cité des doges contre les paquebots de croisières. Nous irons ensuite en Tunisie...
Du haut de ses immenses falaises le détroit du Pas de Calais collectionne les superlatifs ! Ce minuscule bras...
C’est une épine dans le pied du nouveau président Macron, son dossier le plus brûlant sur la scène internationale...
Avec ses plages de rêves, ses lagons aux eaux cristallines et sa végétation luxuriante Tahiti est la destination par...
La plus sanglante organisation terroriste de la planète a un nom : Boko Haram. Son objectif : instaurer un...
