Documentaire

Chaque matin, la journaliste palestinienne Islam al-Zaanoun enfile son gilet pare-balles sous le regard de son enfant – elle continue d’informer sous les bombardements israéliens.

À Gaza, seule une poignée de journalistes restent en première ligne. Parmi eux se trouve Islam al-Zaanoun, reporter pour la télévision de l’Autorité palestinienne dans le nord de la bande de Gaza. Elle continue à travailler sous les bombardements, pleinement consciente que les journalistes eux-mêmes sont devenus des cibles. En juillet 2025, Islam a été blessée alors qu’elle couvrait un camp de réfugiés dans la ville de Gaza. Dix jours plus tard, elle est retournée sur le terrain, enfilant chaque matin son gilet pare-balles sous le regard de son enfant, contrainte de jongler entre son devoir d’informer et sa responsabilité de mère. La guerre a dévasté sa vie : son mari est au chômage, sa famille a été déplacée et sa maison a été détruite. Islam est désormais soutien familial et fait partie d’un nombre croissant de femmes à Gaza qui assument de nouvelles responsabilités alors que le conflit bouleverse leur vie quotidienne. Interdite à la presse étrangère, l’enclave palestinienne est devenue l’endroit le plus meurtrier au monde : depuis le début de la guerre, plus de 220 journalistes ont été tués.

