Documentaire

Le 22 août 2025, l’état de famine est officiellement déclaré à Gaza. Les Nations unies, les agences humanitaires et les organisations de défense des droits humains sonnent l’alerte depuis des mois, et accusent Israël d’utiliser la famine comme arme de guerre en affamant délibérément la population.

Une “campagne antisémite, orchestrée par le Hamas, l’ONU et les médias internationaux” selon le gouvernement de Benyamin Netanyahou qui interdit toujours le libre accès de Gaza aux journalistes internationaux. Entre guerre des mots et fermeture des frontières nous avons fait appel à une équipe de journalistes palestiniens pour saisir la tragique réalité de la population gazaouie. Leur propre réalité aussi. Deux d’entre eux ont été tués depuis par une frappe israélienne. Ils ont tourné durant les deux mois d’été pour documenter la famine et le système orwellien de distribution des aides mis en place par Israël. Celui-ci condamne les Gazaouis à ce choix terrible : mourir de faim ou prendre le risque d’être tués en allant chercher de quoi manger. Dans le flot quotidien d’images effroyables qui nous parviennent de Gaza, ce reportage remet l’humanité des Gazaouis au centre du récit.

Reportage disponible jusqu’au 28/09/2035