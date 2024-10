Documentaire



Pourquoi le Liban va-t-il si mal ? Qu’est-ce qui s’est brisé au Pays du Cèdre pour que cette nation, autrefois si prospère et foisonnante, se trouve à présent en faillite financière, politique et sans doute morale ? Otage du Moyen-Orient, le Liban reste un concentré de tous les problèmes et de toutes les violences qui travaillent la région. C’est un pays minuscule sur les cartes, mais immense sur l’atlas géopolitique. Aujourd’hui exsangue, le Liban fascine pourtant toujours, notamment pour sa propension à se réinventer sans cesse, et à révéler au monde arabe les forces souterraines qui le travaillent.

Réalisé par Alfred de Montesquiou