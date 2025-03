Documentaire

Les reporters de « 7 Jours BFM » sont parmi les premiers journalistes français à être retournés sur les lieux du drame. L’effondrement des ateliers de textile au Bangladesh a fait 1127 morts… et le bilan ne cesse de s’alourdir. Dans les décombres encore en cours de déblaiement, nos reporters ont trouvé des étiquettes de marques françaises (Auchan, Camaïeu). Alors que les marques de textiles ne s’expliquent pas la présence de ces étiquettes, plongée dans un pays royaume du textile à bas prix, aux milliers d’usines et sous-traitants. Rencontre aussi avec les familles des ouvriers et ouvrières décédés et avec les blessés, encore à l’hôpital. « 7 Jours BFM » a partagé le quotidien de ceux qui cherchent encore le corps de leurs proches, et de ces ouvrières qui vivent avec moins d’un euro par jour pour fabriquer nos vêtements.