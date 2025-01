Documentaire

Quelque part au large du Viêtnam, de la Malaisie, des Philippines et en pleine mer de Chine, des escarbilles de terre émergent : ce sont les Spratleys, une vingtaine d’îles, une centaine d’îlots, des récifs coralliens, des atolls pour la plupart inhabitables. Pourtant, un conflit diplomatique se joue entre la Chine et cinq pays (Viêtnam, Malaisie, Philippines, Taiwan et Brunei). Les Spratleys recèlent en effet du pétrole et du gaz, la plus grande ressource halieutique de la région, contrôlent les routes maritimes d’un tiers du trafic mondial et balisent toutes les lignes aériennes Europe-Asie. Qui possédera les Spratleys détiendra une clé géostratégique de la région. Un documentaire de Thalassa.